Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5), terminou o Rali do Chipre no segundo lugar, a apenas seis décimos de segundo do cipriota Simos Galatariotis (Skoda Fabia R5), mas isso não impediu o vice-campeão europeu de ralis de subir à liderança do ERC.

Na próxima ronda do campeonato, o Rali de Roma, que terá lugar de 20 a 22 julho, onde Bruno Magalhães vai defender o seu lugar de líder do campeonato.