Marc Márquez foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP da Holanda, que terá lugar mais logo no circuito de Assen, ao rodar em 1m33,939s .

O piloto espanhol da Honda que vai partir da pole position para a oitava corrida da temporada que começa às 13h00, foi superior à concorrência e deixou Andrea Dovizioso, que foi o melhor piloto da Ducati a 0,242s e Maverick Viñales (Yamaha) a 0,432s na terceira posição.

Isto numa sessão em que Valentino Rossi, que vai sair do terceiro lugar da grelha de partida terminou o Warn Up na nona posição da folha de tempos a 0,720s do mais rápido.

No Moto2, Miguel Oliveira fez o sétimo melhor tempo no Warm Up com 1m38,388s ficando a 0,347s de Marcel Schrotter, o mais rápido nesta manhã de domingo, na frente de Lorenzo Baldassarri que terminou com o segundo melhor tempo a 0,059s do topo da folha de tempos.

Miguel Oliveira partirá do décimo sétimo lugar da grelha para a corrida que começa às 11h20 revelou grande consistência de tempos nas 12 voltas realizadas neste último apronto, onde os 20 primeiros terminaram separados por menos de um segundo.