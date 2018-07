O espanhol Maverick Viñales terminou o último GP da Holanda na terceira posição, mas a Yamaha deixou de ser imbatível em Assen e mais do que isso, não vence uma corrida desde o GP da Holanda de 2017.

Viñales acredita por isso que para lutar pelo título com a Honda de Marc Márquez, e regressar às vitórias a Yamaha precisa de surgir com uma "grande" atualização após as férias de verão.

O piloto da Yamaha defende que ainda é possível disputar o título, apesar de estar na terceira posição do campeonato a 47 pontos de Márquez, e do seu companheiro de equipa, Valentino Rossi, estar no segundo lugar a 41 pontos do líder do mundial.

"Espero que na pausa das férias de verão, que estão à porta, a Yamaha possa trazer algo de novo e possamos ter a oportunidade de lutar pelo título. Espero que seja possível resolver os problemas de electrónica já que precisamos de melhorar muito, já que em comparação com os nossos adversários estamos ainda muito longe. Mas de qualquer forma estamos no bom caminho”.

Apesar do muito trabalho que o espanhol considera ser necessário realizar com a M1, Viñales não esconde que nem tudo é mau na Yamaha. "Acho que nossa moto está num bom nível em algumas situações. Somos muito bons nas curvas rápidas e isso é bom".