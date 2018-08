Marc Márquez (Honda) foi o piloto mais rápido nos testes que as equipas do Campeonato do Mundo de MotoGP, realizaram esta segunda-feira no Circuito de Brno.

O piloto espanhol, realizou a sua melhor volta já no final das sete horas de testes, ao rodar em 1m55,209s, e relegou para o segundo lugar da tabela de tempos, Johann Zarco (Tech3), que foi o melhor piloto Yamaha e terminou o dia a 0,133s de Márquez.

Dani Pedrosa que também passou pelo topo da tabela de tempos, acabou por terminar com o terceiro melhor registo a 0,190s do seu companheiro de equipa.

A fechar o top cinco destes testes de Brno estiveram os pilotos da Ducati, com Andrea Dovizioso, o vencedor do GP da República Checa, a ser o quarto mais rápido a 0,308s de Marc Márquez, na frente de Jorge Lorenzo que fechou o top cinco a 0,400s do piloto espanhol da Honda.

Os pilotos para além de algumas peças que testaram nas suas motos, utilizaram igualmente um novo pneu dianteiro que a Michelin levou para estes testes de Brno.

As equipas de MotoGP segue agora para a Áustria onde no próximo fim de semana terá lugar a 11.ª ronda do campeonato.