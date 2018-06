O campeão do mundo de MotoGP, Marc Márquez assegurou agora que a contratação de Jorge Lorenzo para a Honda na próxima temporada acabou por ter o seu aval.

O piloto espanhol lembrou que os responsáveis pela Honda o consultaram antes da decisão ser tomada. “Sempre fui muito respeitado pela Honda e tenho de admitir que fui consultado por eles. Perguntaram-me se seria um problema assinarem com Lorenzo e eu disse que não. Eu não iria impedir ninguém de entrar para a equipa”, afirmou Márquez aos jornalistas na apresentação do GP de Barcelona que terá lugar no fim de semana.

Desta forma a contratação de Jorge Lorenzo pela Honda não é surpresa para o tetracampeão de MotoGP que tinha pedido um colega de equipa forte. “É certo que pedi um piloto forte, mas não precisava ser tão forte”, brincou Márquez que acrescentou ainda que Lorenzo é uma mais valia para a Honda. “Jorge tem muita experiência e vamos apreender certamente mais com ele, será interessante”.