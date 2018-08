Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido na segunda e última sessão de Treinos Livres desta sexta-feira para o GP da Grã-Bretanha, que terá lugar no domingo no Circuito de Silverstone.

Numa segunda sessão de MotoGP onde os pilotos tentaram melhorar os tempos dos TL1, já que as previsões apontam para chuva sábado em Silverstone, Andrea Dovizioso colocou a sua Ducati no topo da tabela de tempos ao rodar em 2m01,385s, já no final da sessão, tendo realizado onze voltas em três saídas para a pista.

O segundo melhor tempo da sessão foi alcançado por Carl Crutchlow (LCR Honda) que terminou a escassos cinco décimos de Dovizioso, na frente de Maverick Viñales, que depois de ter liderado os TL1, voltou a estar em destaque nesta segunda sessão de treinos livres ao terminar o dia a 0,061s de Dovizioso.

O líder do campeonato, Marc Márquez, terminou este primeiro dia de treinos livres em Silverstone com o quarto melhor tempo a 0,144s do mais rápido, depois de ter liderado a tabela de tempos durante parte da sessão e ter revelado grande consistência nos tempos realizados.

A fechar o top cinco deste TL2, Jorge Lorenzo, que voltou a mostrar-se em bom plano ao terminar a 0,397s do seu companheiro de equipa, na frente de Jack Miller (Pramac) que foi sexto a 0,434s de Andrea Dovizioso.

Nota ainda para Valentino Rossi que depois de ter terminado a primeira sessão de treinos livres com o segundo melhor tempo, fechou a derradeira sessão de treinos livres desta sexta-feira com a sétima melhor marca a 0,577s do mais rápido do dia.

