Marc Márquez (Honda) fez o melhor tempo da terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Áustria de MotoGP nuns TL3 que começaram com a pista molhada, depois da chuva que caiu no circuito de Red Bull Ring.

Com a pista a secar à medida que o tempo foi passando, os pilotos acabaram por optar por trocar os pneus de chuva por slick já na fase final da sessão, o que permitiu a Marc Márquez realizar o melhor tempo da sessão ao rodar em 1m26,496s, tendo realizado apenas seis voltas nesta sessão.

He sat in the box for most of the session, but @marcmarquez93 is flying now 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/9XwAV5WC50

— MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) 11 de agosto de 2018