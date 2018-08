Marc Márquez alcançou este sábado a pole position para o GP da Áustria, 11.ª ronda da temporada, que domingo terá lugar no Circuito de Red Bull Ring.

O piloto espanhol da Honda que realizou a sua melhor volta em 1m23,241s, alcançou assim a sua quarta pole position da temporada, numa Qualificação bastante animada e onde as Ducati de Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo não facilitaram a vida ao piloto da Honda.

#MotoGP Qualifying 🏁@marcmarquez93 TAKES POLE! The Champ fends off the Ducati charge and will head @AndreaDovizioso and @lorenzo99 on the grid! ✊#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/drM7eFpSWu

— MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) 11 de agosto de 2018