Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos para o GP da Áustria, 11.ª ronda da temporada que domingo tem lugar no circuito de Red Bull Ring.

O piloto italiano da Ducati superou o seu colega de equipa, Jorge Lorenzo, já perto do final da sessão fazendo uma volta ao Circuito de Red Bull Ring em 1m23.830s.

Numa sessão onde as Ducati mostraram que estão ligeiramente melhor que a concorrência, Lorenzo, que chegou a liderar a tabela de tempos, terminou com o segundo melhor tempo a 0,215s de Lorenzo, na frente de Danilo Petrucci (Pramac) que foi terceiro a 0,490s do topo da folha de tempos.

O líder do campeonato, Marc Márquez (Honda) terminou esta primeira sessão com o quarto melhor tempo a 0,581s de Lorenzo, e na frente de Andrea Iannone (Suzuki) que fechou o top cinco.

Já Valentino Rossi não foi além do 11.º melhor tempo, a 1,054s, depois de ter visto logo no inico da sessão o motor da sua M1 ficar calado em plena reta da meta, o que fez com que o italiano perdesse bastante tempo nas boxes.

