Cal Crutchlow alcançou este sábado a sua primeira pole da temporada ao ser o mais rápido na qualificação para o GP de Espanha que terá lugar no domingo no circuito Ángel Nieto em Jerez

No final da qualificação, o piloto da LCR Honda admitiu que não esperada bater o recorde da pole que pertencia a Jorge Lorenzo.

“É verdade que não estava à espera de bater o recorde da pole positon que pertencia a Lorenzo. Mas a minha equipa fez um grande trabalho. Depois dos Texas sabíamos que estávamos no bom caminho e que a moto está muito boa. Sei que é possível ver a diferença que existe entre a minha moto e as motos da equipa oficial da Honda, mas a verdade é que a minha equipa fez um grande trabalho com a minha moto e estou ansioso pelo dia de amanhã. Pode ser uma grande batalha a corrida de domingo”.

