Miguel Oliveira não ganhou para o susto nos minutos finais da terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Áustria, quando viu Iker Lecuona falhar uma travagem no final da reta da meta e abalroar com violência a KTM do piloto português.

Lecuona que andou muito tempo na roda de Miguel Oliveira, travou tarde na entrada para a curva 1 do Circuito de Red Bull Ring e acabou por bater com a sua moto na traseira da KTM do piloto português que acabou no chão e atropelado pela moto de Lekuona.

Apesar do aparato do acidente os dois pilotos não sofreram consequências físicas e Lekuona acabou por pedir desculpa a Miguel Oliveira.

