Miguel Oliveira vai largar da quarta linha da grelha de partida para a sexta ronda do Mundial de Moto2, que terá lugar no circuito de Mugello.

O piloto português da KTM Ajo voltou a sentir este sábado grandes dificuldades quer na última sessão de treinos livres, quer mais tarde na qualificação.

“Depois dos treinos livres de sexta-feira, planeamos fazer algumas alterações e dar um passo em frente no TL3, mas infelizmente as mudanças não deram o resultado esperado. Apesar disso, conseguimos reverter a situação e, na qualificação, senti-me muito melhor na moto” afirmou Oliveira.

O piloto da KTM não escondeu no entanto que está motivado para a sexta ronda da temporada, apesar de ter de realizar novamente uma corrida de trás para a frente.

“Estou feliz e confiante para a corrida. Tem sido um início complicado de temporada, em termos de qualificação. As coisas estão um pouco mais difíceis, em parte porque os nossos rivais também melhoraram muito. Este sábado vimos que os tempos estão muito apertados, já que se tenho sido um décimo mais rápido teria terminado a qualificação na quarta posição. Amanhã vou tentar recuperar posições, como temos feito. Sei que somos fortes na corrida e podemos conseguir um bom resultado. Para além disso, no Warm Up, vamos tentar dar mais um passo em frente. Terminar no Top 5 seria um bom resultado para este fim de semana, embora, é claro, não se tenha estabelecido qualquer limite para nós mesmos.”

