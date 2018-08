Miguel Oliveira alcançou este sábado o quarto melhor tempo na Qualificação para o GP da República Checa de Moto2 saindo assim para a Corrida deste domingo da segunda linha da grelha de partida, naquela que foi a segunda melhor Qualificação do ano para o piloto da KTM Ajo.

O piloto português realizou o seu melhor tempo, 2m02,446s, logo no inicio da sessão de qualificação, mas não conseguiu melhorar o seu registo até ao final da sessão, acabando assim por ocupar a quarta posição na grelha.

Miguel Oliveira, que no campeonato está a apenas sete pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia, melhorou assim as suas hipóteses de lutar pela vitória nesta ronda do campeonato, depois de nos últimos quatro grandes prémios ter largado sempre abaixo do 10.º posto. A última vez em que arrancou nos dez primeiros lugares foi no Grande Prémio de França, precisamente na 10.ª posição.

Luca Marini vai sair da pole position depois de ter rodado na sua melhor volta, logo no inicio da sessão, em 2m02,244s. O piloto italiano da Sky Racing Team alcançou assim a sua primeira pole da carreira na categoria intermédia do Campeonato do Mundo de Moto2.

Numa sessão marcada pelo intenso calor, Alex Márquez acabou por garantir o segundo lugar da grelha a 0,115s da pole, enquanto Mattia Pasini vai fechar a primeira linha da grelha de partida, depois de ter alcançado o terceiro melhor tempo da Qualificação a 0,173s de Marini.

A segunda linha será então ocupada por Miguel Oliveira, que revelou um bom ritmo, e que terá a seu lado Marcel Schrotter e Francesco Bagnaia, o líder do campeonato.

O piloto português, que na próxima época vai saltar para o MotoGP, vai procurar no domingo no GP da República Checa repetir o pódio alcançado em 2017 nesta ronda do campeonato. Recorde-se que Miguel Oliveira continua à procura do seu segundo triunfo da temporada, depois de ter alcançado a vitória no GP de Itália, sexta prova do calendário.

Qualificação para o GP da Rep. Checa (Moto2):