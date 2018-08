Miguel Oliveira alcançou este sábado o segundo melhor tempo na Qualificação para o GP da Áustria de Moto2, e vai sair para a Corrida deste domingo da primeira linha da grelha de partida, o que acontece pela primeira vez nesta temporada.

O piloto português realizou o seu melhor tempo, 1m29,719s, já perto do final da sessão de Qualificação, depois de ter liderado a tabela de tempos, acabando assim por ocupar a segunda posição na grelha.

Miguel Oliveira, terá a seu lado na pole position o italiano Francesco Bagnaia, que acabou a Qualificação mais cedo depois de ter visto a sua Kalex calar-se já perto do final da sessão por falta de gasolina. Bagnaia rodou na sua melhor volta em 1m29,409s, alcançando assim a sua terceira pole position da temporada.

O terceiro lugar da primeira linha da grelha será ocupado por Fabio Quartararo que terminou a Qualificação a 0,521s da pole.

Já a segunda linha da grelha de partida será ocupada por Jorge Navarro que terá a seu lado Alex Márquez e Mattia Pasini.

Numa sessão marcada pelo piso seco, depois da chuva que se fez sentir no inicio do dia, Luca Marini foi o protagonista de um acidente que levou à mostragem da bandeira vermelha a 21 minutos do final da Qualificação, já que algumas peças da Kalex de Marini ficaram espalhadas no meio da pista.

Miguel Oliveira, que na próxima época vai saltar para o MotoGP, vai procurar no domingo no GP da Áustria repetir o pódio da semana passada na República Checa, onde alcançou o segundo triunfo da temporada.

Qualificação para o GP da Áustria (Moto2):