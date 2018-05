O Kartódromo de Santo André foi palco no último fim de semana para a prova inaugural da Oliveira Cup, naquela que foi a estreia da classe Ohvale, ao lado das já categorias-estrela MiniGP e Naked.

Pedro Matos, com apenas 7 anos, foi o grande vencedor da primeira prova das Ohvale, a categoria de iniciação absoluta à velocidade, imediatamente seguido pelos pilotos Bárbara Magro e Vasco Fonseca, de 13 e 7 anos, 2º e 3º classificados, respetivamente.

Já na categoria MiniGP, Pedro Fraga foi quem chegou ao lugar mais alto do pódio, tendo realizado duas mangas limpas com 25 pontos cada. Depois de ter conseguido distanciar-se com vantagem do grupo que compôs a grelha de partida, o piloto espanhol de 13 anos, fez uma prova a um ritmo emocionante, conseguindo finalizar 20 voltas no traçado de Santo André em apenas 17m38,265s. Rafael Damásio, 11 anos, ficou em 2º lugar, naquele que foi o seu primeiro pódio no Troféu-Escola de Motociclismo, onde já é participante há duas edições, a 8,576s do cetro. Diogo Pires, 13 anos, agarrou o 3º lugar, a 8,832s do vencedor.

“Como jornada de abertura da 2ª edição da Oliveira Cup não podíamos pedir melhor, o tempo aguentou-se bastante bem, corridas emocionantes em todas as categorias. Tivemos a estreia da categoria Ohvale, onde os pequenos pilotos começaram a sentir pela primeira vez aquilo que são as adversidades de uma corrida, a sentir todo o carinho do público e a ultrapassar os pequenos obstáculos que vão surgindo”, afirmou Miguel Oliveira. “Surpreendentemente houve muita luta, foi uma disputa muito aguerrida pelas posições cimeiras, tanto na categoria Ohvale, como na categoria MiniGP. Todos mostraram uma grande garra e determinação e puseram em prática tudo aquilo que tentámos ensinar durante esta pré-época e agora espera-se que o campeonato se desenrole com mais naturalidade”, conclui o piloto da KTM Ajo no Mundial de Moto2.

Já na categoria Naked, onde participa inclusivamente Miguel Oliveira, o grande vencedor foi Miguel Castro, seguido por Javier Gomez e Bruno Castro, 2º e 3º lugares, respetivamente. De referir que dentro desta categoria dirigida aos ‘graúdos’, foi constituída a sub-categoria Naked Junior, abaixo dos 28 anos de idade, onde participam Pedro Fragoso e Miguel Oliveira, 1º e 2º classificados.

“É sempre bom terminarmos estas provas do troféu com as Naked, uma classe onde os graúdos podem desfrutar da pista no mesmo dia em que os pequenos pilotos correm e é sempre uma categoria excelente de apoio, pois vive-se um grande ambiente de convívio entre os adultos e os pilotos de palmo e meio”, acrescentou Miguel Oliveira.

A próxima ronda do trofeu Oliveira Cup, decorre no próximo dia 27 de maio, no kartódromo do Bombarral.