Miguel Oliveira não conseguiu repetir a exibição de luxo que realizou no GP da Catalunha, onde terminou no pódio depois de ter saído da sexta linha da grelha.

Este domingo no Circuito de Assen, Miguel Oliveira voltou a repetir o mesmo lugar na grelha, mas a história da corrida foi diferente. Francesco Bagnaia que saiu da pole position liderou todas voltas, numa corrida em que Miguel Oliveira não foi além do sexto lugar.

Bagnaia, que aproveitou sair da pole assumiu o comando da corrida na frente de Schrotter e Marini. Miguel Oliveira que partiu do 17.º lugar era décimo no final da primeira volta.

No comando da corrida Bagnaia, Schroter e Joan Mir ocupavam os tês primeiros lugares, contudo o espanhol da Marc VDS era ultrapassado pelo seu companheiro de equipa Alex Márquez e descia ao quarto lugar

Márquez estava mais rápido e aproveitou um erro de Schrotter para chegar a segundo. Isto numa altura em que Baldassarri se despachava de Mir e ascendia à quarta posição. Atrás de Mir estava Vierge, que tinha mais de um segundo de vantagem sobre Miguel Oliveira, sétimo classificado a 16 voltas do final da corrida.

Na frente Francesco Bagnaia aumentava a diferença para os seus mais diretos adversários aproveitando a luta pela segunda posição entre Márquez e Baldassarri, com o italiano a levar a melhor e a ultrapassar Alex Márquez.

Na luta pela sexta posição, Miguel Oliveira, ganhava um lugar, após a queda e abandono de Xavi Vierge na curva 1. O piloto português tinha na sua roda o francês Fabio Quartararo que estava mais rápido.

Quartararo surgiu em grande na parte final da prova e lançou-se no ataque aos lugares do pódio despachando-se primeiro de Miguel Oliveira, depois de Joan Mir e já na reta final da corrida de Marcel Schrotter. O piloto francês aproveitou ainda o abandono de Lorenzo Baldassarri, a três voltas do final com um pneu furado para subir à segunda posição. No final Bagnaia alcançou a vitória, com Quartararo a ser segundo e Márquez no terceiro lugar.

Nas contas do campeonato, Francesco Bagnaia soma agora 144 pontos, mais 16 que Miguel Oliveira que é segundo com 128 pontos, enquanto Alex Márquez é terceiro com 110 pontos.

A próxima ronda do Mundial de Moto2 é o GP da Alemanha a realizar a 15 de julho.

Classifcação final do GP da Holanda de Moto2

Veja aqui o Filme da corrida