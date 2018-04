O japonês Hiroki Arai, piloto oficial da equipa Toyota Gazoo Racing, é o novo líder do Rali de Mortágua, terceira ronda do Nacional de ralis que arrancou na sexta-feira.

Arai aos comandos de um Ford Fiesta R5 foi o mais rápido na primeira especial deste sábado, Gândara-Calvos, e passou para a liderança da prova com 5,70s de vantagem sobre Carlos Vieira (Hyundai )que é segundo na frente de Pedro Meireles (Skoda) que está a 11,5s da liderança.

Contudo este Rali de Mortágua fica marcado pela penalização de três minutos imposta a Miguel Barbosa (Skoda) no final do dia de sexta-feira, quando liderava o rali, por um erro de percurso, depois de ter dado uma volta a mais do que o previsto a uma rotunda na super especial.

Com esta penalização, Miguel Barbosa ocupa após a primeira especial deste sábado a 25ª. posição a 3m14s do líder da prova.