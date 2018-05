Fernando Alonso avaliou de forma positiva as actualizações ao MCL33 apresentadas nos primeiros treinos livres do GP Espanha que no domingo terá lugar em Barcelona.

“Acho que o novo pacote está a funcionar bem. No geral senti que o carro estava melhor que em Baku e que nas primeiras corridas da temporada. O carro melhorou nomeadamente em reta e as melhoras parecem estar a resultar em pista ", afirmou o piloto espanhol aos jornalistas no final da segunda sessão de treinos livres.

Fernando Alonso que esta sexta-feira foi o sexto mais rápido na primeira sessão de treinos livres ao rodar em 1m19,858s, não melhorou o seu tempo na segunda sessão terminando com o 12.º registo.

“Testamos muitas soluções esta sexta-feira, não só o nariz do carro, como muitas outras peças, que não são tão visíveis. Agora temos de analisar os dados de todas as voltas que realizamos para saber o que fazer amanha”, sublinhou o piloto espanhol.