A equipa da Renault na Fórmula 1 passa a contar a partir de 1 de setembro, com Matthew Harman, antigo director de integração de unidades motrizes da Mercedes.

Harman vai integrar o departamento de design da equipa francesa onde vai assumir o cargo vice-chefe de designer que tem como responsável máximo Martin Tolliday.

Cyril Abiteboul, director da Renault para a F1, já anunciou ao «Motorsport.com» que esta contratação revela o empenhamento contínuo da Renault em reforçar a sua estrutura: “Ao longo dos três últimos anos, o Bob Bell tem liderado a tarefa da equipa em reforçar a sua composição técnica. Estamos muito satisfeitos por ter conseguido atraír alguém com a experiência do Matthew para permitir à Renault antecipar-se no ciclo de concepção dos futuros monolugares, um benefício crucial, algo que nos falta desde a aquisição da equipa e que se tornará ainda mais importante com as mudanças previstas para 2021”.

Com a contratação de Harman a Renault procura dar mais um passo rumo ao objectivo que é o de regressar ao topo da Fórmula 1.