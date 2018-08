Jorge Lorenzo venceu neste domingo o GP da Áustria de MotoGP com o piloto espanhol da Ducati a realizar uma corrida notável e batendo Marc Márquez que dominou grande parte da corrida.

O piloto espanhol alcançou a sua terceira vitória da temporada, numa corrida onde Lorenzo foi superior nos instantes finais e tudo fez para merecer o triunfo.

Na largada Jorge Lorenzo assumiu o comando, surpreendendo Marc Márquez que saiu da pole position e caiu para segundo com Rins, Crutchlow e Dovizioso logo atrás. Contudo ainda não estava concluída a primeira volta e Márquez colocava ordem na corrida assumindo o comando com as duas Ducati na sua roda.

Os três pilotos rapidamente abriram uma diferença para Álex Rins que trazia a Suzuki na quarta posição, mas não por muito tempo já que Cal Crutchlow acabou por ultrapassar o espanhol da Suzuki.

Mais atrasado, Valentino Rossi rodava na nona posição e era o melhor piloto da Yamaha já que o seu companheiro de equipa, Maverick Viñales ocupava a 16.ª posição nesta fase da corrida.

Na frente, Marc Márquez estava demolidor e conseguia a volta mais rápida em corrida e deixava Jorge Lorenzo, a quase nove décimas. Já Dovizioso tentava não deixar fugir o seu companheiro de equipa.

A luta pelos lugares do pódio estava incerta,e a 11 voltas do final, os pilotos da Ducati estavam encostados na roda da Honda de Marc Márquez e por isso não tardou que Jorge Lorenzo mostrasse que estava pronto para usar o ‘martelo’ e assim ultrapassava Márquez. Mas a liderança de Lorenzo não durava muito já que o piloto da Honda voltava, pouco depois, à cabeça da corrida Já Dovizioso começava a sentir problemas com os pneus e começava a atrasar-se na luta pela vitória.

A oito voltas do final a corrida ganhava nova animação com Lorenzo a voltar ao comando e a tentar escapar a Márquez, mas sem sucesso.

Assim as três últimas voltas foram de intensa luta, com Lorenzo a sair largo numa das curvas, e Márquez não perdeu a oportunidade para aproveitar a aberta e subir ao comando. A resposta de Lorenzo não demorou e Márquez tentava fechar todas as portas para impedir que o espanhol da Ducati voltasse a assumir o comando da corrida.

Já na última volta Márquez não conseguiu aguentar Jorge Lorenzo que voltava a assumir o comando para conquistar a sua terceira vitória da temporada. Marc Márquez foi segundo e Andea Dovizioso acabou no terceiro lugar.

O top cinco deste GP da Áustria ficou completo com Cal Crutchlow que foi quarto na frente de Danilo Petrucci que acabou na quinta posição. Já Valentino Rossi acabou esta ronda de Red Bull Racing na sexta posição.

Nas contas do campeonato, Marc Márquez é mai primeiro e soma já 201 pontos, mais 59 pontos que Valentino Rossi que é segundo com 142 pontos, enquanto que Jorge Lorenzo subiu ao terceiro lugar com 130 pontos, mais um que Andrea Dovizioso que desceu ao quarto lugar.

Classificação final do GP da Áustria de MotoGP

Filme da corrida