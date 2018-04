Os fãs da Ferrari não tiveram vida fácil no primeiro dia de treinos livres para o GP do Azerbaijão que no domingo terá lugar nas ruas da cidade de Baku.

Kimi Raikkonen perdeu a maior parte do TL1, mas quase chegou ao topo da folha de tempos no TL2, numa sessão em que o companheiro de equipa Sebastian Vettel, líder do mundial, não conseguiu entrar no top 10, apesar de ter realizado 40 voltas.

Na primeira sessão de treinos livres, Raikkonen terminou no 15º lugar da tabela de tempos depois de ter passado cerca de 90 minutos nas boxes. “Não tivemos nenhum problema com o carro esta manhã", sublinhou Raikkonen. “Eu queria era experimentar uma configuração diferente e, infelizmente, as alterações levam muito tempo porque havia muita coisa para mudar. Contudo prefiro perder tempo na primeira sessão e estar pronto para a segunda”.

A verdade é que na segunda sessão Raikkonen arrancou o segundo melhor tempo a 0,069s de Daniel Ricciardo que foi o mais rápido em pista.

Já Sebastian Vettel, não valorizou o modesto 11º. lugar com que terminou o segundo treino livre, admitindo que nunca conseguiu realizar uma volta rápida. “Acho que poderia ter feito melhor, obviamente. Mas estamos apenas na sexta-feira, vamos ver como vai ser o sábado”.

VEJA TAMBÉM: