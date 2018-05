Os pilotos independentes voltaram a dar «cartas» no circuito de Jerez-Ángel Nieto, com Cal Crutchlow (LCR Honda) a garantir este sábado a pole position para o GP de Espanha que terá lugar no domingo.

O piloto britânico, realizou a sua melhor volta na fase final da Q2 garantindo assim a primeira pole da temporada e quarta da sua carreira no MotoGP, ao rodar em 1m37,653s, o que constitui um novo recorde da pole position.

Ao lado de Crutchlow na primeira linha da grelha vai estar Dani Pedrosa (Honda) que alcançou o segundo melhor tempo da qualificação a 0,259s da pole, enquanto Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) fecha a primeira linha da grelha.

Zarco voltou a ser o melhor piloto Yamaha e no final da sessão arrancou a terceira melhor marca da folha de tempos a 0,303s de Cruitchlow.

A segunda linha da grelha será ocupada por Jorge Lorenzo, o melhor piloto da Ducati, que terminou a 0,316s da pole e a escassos 0,016s de entrar na primeira linha.

Ao lado de Lorenzo vai estar Marc Márquez (Honda) que foi quinto, depois de uma queda na fase inicial da qualificação e numa altura em que era o piloto mais rápido em pista. O campeão do mundo em título registou a sua segunda pior classificação da temporada tendo terminado a 0,324s da pole position.

A fechar a segunda linha da grelha vai estar Álex Rins que voltou a estar muito bem na qualificação acabando por ser o melhor piloto da Suzuki.

Nota ainda para Andrea Dovizioso (Ducati) que depois de ter passado pela Q1, não foi além do oitavo melhor tempo, saindo assim da terceira linha da grelha,

Já Valentino Rossi e o seu companheiro de equipa Maverick Viñales, continuam a viver o «calvário» com a Yamaha. O Italiano não foi além do décimo melhor tempo e Viñales que passou pela Q1 acabou com o 11.º registo da folha de tempos o que faz com que os dois pilotos da Yamaha ocupem a quarta linha da grelha para o GP de Espanha.

