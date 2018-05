Thierry Neuville (Hyundai) aproveitou a manhã deste sábado para aumentar a vantagem que o separa dos seus mais diretos adversários no comando do Rali de Portugal.

Na primeira passagem o dia pelas especiais de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e pelos 37,6 km de Amarante, o piloto belga da Hyundai viu a diferença que o separa de Elfyn Evans (M-Sport) aumentar para 29,9s.

Neuville foi no mais rápido na passagem por Amarante e conseguiu ganhar 17,2s a Elfyn Evans, que tinha conseguido baixar para 12,7s a diferença para o líder após a passagem por Cabeceiras de Basto.

O britânico da M-Sport está agora na mira de Dani Sordo, terceiro classificado do Rali de Portugal, que tem agora Evans a apenas 5s. Sordo está já a 34,9s da liderança.

A luta pelo quarto lugar também está animada, com Esapekka Lappi (Ford M-Sport) a ser mais rápido este sábado do que Teemu Suninen (Toyota), com a diferença a ser agora de apenas 4,8s com vantagem para o piloto da M-Sport.

A última especial da manhã ficou marcada pelo despiste de Kris Meeke. O piloto da Citroen que na sexta feira rodou na Porto Street Stage com uma jante sem pneu, despistou-se já perto do final da classificativa de Amarante, e saiu um pouco combalido, e o rali deve ter terminado para o britânico.