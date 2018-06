Armindo Araújo terminou a manhã deste sábado na liderança do Rali Vidreiro, quinta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis.

O piloto da Hyundai Portugal está a apenas três especiais de vencer a sua segunda prova consecutiva e desta forma consolidar a liderança do campeonato.

Araújo tem agora 15,40s de vantagem sobres Ricardo Teodósio (Skoda R5) que é segundo, enquanto Pedro Meireles (Skoda R5) está na terceira posição a 41,50s de Armindo Araújo.

A fechar o top cinco, quando faltam apenas três especiais para o final do Rali Vidreiro, José Pedro Fonts (Citroen DS3 R5) ocupa o quarto lugar a 1m04,50, enquanto Miguel Barbosa, depois dos problemas com o seu Skoda na quinta especial do rali caiu de segundo para o quinto lugar e está agora a 1m05,70s, da liderança da prova.