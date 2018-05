Armindo Araújo e Luís Ramalho alcançaram este sábado a segunda vitória consecutiva da temporada no Campeonato de Portugal de Ralis.

A dupla do Hyundai i20 R5, venceu a quarta ronda do campeonato, o Rali de Portugal assumindo o comando da prova logo na segunda especial de classificação, para não mais o largar até final da prova.

Na chegada à assistência, ao final da manhã deste sábado, Armindo Araújo não escondida a satisfação pela conquista da vitória no Rali de Portugal. “Cumprimos à risca a estratégia que delineamos à partida e chegamos, ao final da décima segunda especial, ao primeiro dos nossos objetivos. Foi uma prova muito dura e longa, mas o Hyundai i20 R5 esteve sempre em grande nível e toda a equipa fez um excelente trabalho. É ótimo voltar a vencer e chegar a líder do campeonato numa fase que marca o final das provas em pisos de terra” começou por dizer o piloto do Team Hyundai Portugal

Com o triunfo conseguido, a meio do segundo dia no Rali de Portugal, Armindo Araújo e Luís Ramalho terão ainda pela frente mais oito especiais para concluir a totalidade da prova portuguesa do Mundial de Ralis.

“Vamos continuar a disputar a prova para conseguirmos subir também ao pódio como melhor dupla portuguesa. Domingo teremos dupla passagem pela mítica classificativa de Fafe que será, sem dúvida, uma excelente forma de terminar este regresso a uma prova do Campeonato do Mundo de Ralis”, afirmou o piloto de Santo Tirso.

