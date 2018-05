O Campeonato do Mundo de MotoGP chega no próximo fim de semana a uma dos circuitos mais icónicos do mundial.

Mugello recebe o GP de Itália, sexta ronda da temporada, uma prova onde Marc Márquez corre em terreno hostil, já que o apoio a Valentino Rossi, pinta de amarelo todas as bancadas do circuito.

O piloto espanhol da Honda que não vence em Mugello desde 2014, e chega ao GP de Itália na liderança do campeonato com 36 pontos de vantagem para Maverick Viñales que é segundo e sabe que não vai ter tarefa fácil no circuito italiano.

“É bom chegar a esta ronda do campeonato com uma vantagem, mas ainda estamos numa fase inicial da temporada e tudo está muito apertado, por isso vamos ter de manter os pés no chão. Fizemos um teste em Mugello antes do GP de França e conseguimos ser rápidos e muito consistentes. Isso é bom, mas vamos ter de esperar para ver onde nos situamos quando começarmos a trabalhar para a corrida de domingo”, afirmou Marc Márquez.