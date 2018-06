Dani Pedrosa foi o alvo de todas as atenções esta quinta-feira no paddock do GP da Catalunha, sétima prova da temporada que terá lugar no domingo, com os jornalistas a tentarem saber qual o futuro do piloto espanhol, depois ter sido anunciado o final da sua ligação à Honda.

Depois 13 épocas de ligação à Honda, o mais longo vínculo no atual MotoGP vai terminar quando chegar ao final a temporada de 2018. A ligação de Dani Pedrosa à Honda já vem desde os tempos das 125cc e 250cc. onde foi campeão do mundo em ambas as categorias no início do novo milénio. Em MotoGP, onde já venceu 31 corridas, ficou sempre a faltar o título mundial que não chegou por um ou outro motivo.

“Gostava de poder dizer já alguma coisa, aqui em Barcelona, mas as coisas não estão ainda muito claras. Tenho algumas opções e nada está decidido. Vou tomar uma decisão com calma, mas não será este fim de semana”, sublinhou Dani Pedrosa em conferência de imprensa.

O piloto espanhol deixou claro que para já está concentrado na corrida do fim de semana, “depois vou analisar tudo. Agora estou concentrado no GP da Catalunha e voltarei a pensar no meu futuro apenas depois da corrida de domingo”.

Recorde-se que o lugar de Dani Pedrosa na Honda vai ser ocupada por Jorge Lorenzo que vai deixar a Ducati no final das temporada para se juntar a Marc Márquez na Honda nos próximos dois anos.

VEJA TAMBÉM: