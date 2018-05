Arrancaram os treinos livres do GP de Espanha de MotoGP que no domingo terá lugar no circuito Ángel Nieto em Jerez.

Nesta primeira sessão de treinos livros, Andrea Dovizioso (Ducati), líder do campeonato, esteve em destaque ao realizar o melhor tempo, depois de ter efetuado a sua melhor volta já no final da sessão, na última das três saídas para a pista que realizou, ao rodar em 1m39,268s.

Num treino marcado pelo tempo quente, Marc Márquez (Honda), que chegou a liderar a tabela de tempos terminou com o segundo melhor registo a 0,07s do italiano da Ducati.

Boa prestação igualmente para Pol Espargaró (KTM) que depois de ter estado no topo da folha de tempos terminou na terceira posição a 0,043s, na frente de Danilo Petrucci (Alma Pramac) que foi quarto a 0,161s do mais rápido.

Numa sessão em que os três primeiros terminaram separados por 43 milésimos, nota para Valentino Rossi que foi o melhor dos pilotos da Yamaha neste primeiro treino livre.

O piloto italiano da Yamaha que conta com nove vitórias em Jerez, sete das quais na classe rainha, tendo subido ao pódio por 12 vezes no circuito espanhol terminou a sessão na sexta posição da tabela tempos a 0,220s de Dovizioso.

Os pilotos de MotoGP regressam ao circuito Ángel Nieto pelas 13h05 para a segunda sessão de treinos livres.