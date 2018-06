Valentino Rossi (Yamaha) chega ao GP da Catalunha que terá lugar no próximo fim de semana, com 23 de atraso para o líder do campeonato o espanhol Marc Márquez da Hnda.

Depois do terceiro lugar em Mugello, Rossi espera um bom resultado num circuito onde subiu ao pódio por 13 anos consecutivos entre 1997 a 2009 nas classes 125 cc, 250 cc, 500 cc e MotoGP.

Para além disso, o piloto italiano da Yamaha conta com sete vitórias na categoria rainha em Barcelona onde venceu em 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016 e por isso espera poder celebrar a primeira vitória da temporada no fim de semana.

«Acho que posso ser mais forte em Barcelona porque penso que o nosso potencial é maior no circuito da Catalunha do que foi em Mugello. No teste que realizamos em Barcelona, ​​encontramos algo que nos permite ser rápidos. A nova pista é melhor para nós, e o novo asfalto ajuda bastante a Yamaha. Apesar disso ainda sofremos em algumas áreas e vamos ter de estar focados no trabalho e não podemos desistir ”, sublinhou Valentino Rossi.