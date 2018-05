A partir desta quinta-feira, o circuito espanhol de Jerez passará a ser denominado oficialmente de Circuito de Jerez-Ángel Nieto em homenagem ao grande campeão espanhol desaparecido em agosto de 2017.

A cerimónia de «batismo» do circuito de Jerez contou com a presença de diversos pilotos do mundial de MotoGP bem como os filhos de Ángel, Pablo e Ángel Nieto Jr. assim como Jorge Martínez ‘Aspar’, Giacomo Agostini e o responsável máximo da Dorna, Carmelo Ezpeleta.

De recordar que esta é uma das muitas homenagens ao lendário Ángel Nieto que faleceu aos 70 anos de idade, no dia 3 de agosto de 2017, em Ibiza, depois de ter não resistido aos graves ferimentos cerebrais contraídos após uma colisão com um automóvel enquanto estava aos comandos de uma moto quatro.