Fernando Alonso anunciou esta terça-feira o seu adeus à Fórmula 1 no final da temporada. O piloto espanhol vai deixar a F1 após uma carreira brilhante na disciplina máxima do automobilismo.

Aos 37 anos de idade, Alonso está a disputar a sua 17.ª temporada de F1, a quinta com a McLaren, e acumulou 32 vitórias, 22 pole positions e 97 pódios até o momento e foi campeão do mundo em 2005 e 2006 com a Renault, e vice-campeão em 2010, 2012 e 2013 pela Ferrari.

Em 2005 quando conquistou o seu primeiro título de campeão do mundo, o piloto espanhol com 24 anos de idade, tornou-se na altura o piloto o mais jovem campeão do mundo na história da Fórmula 1.

Fernando Alonso fez a festa do seu primeiro título no final do GP do Brasil de 2005, a duas rondas do final do campeonato, ao terminar a corrida no Circuito José Carlos Pace (Interlagos) na terceira posição.

VEJA TAMBÉM: