Kimi Raikkonen foi o piloto mais rápido na segunda sessão de Treinos Livres para o GP da Bélgica de Fórmula 1, com o piloto finlandês a mostrar um bom ritmo e a revelar que querer estar na luta pela vitória na corrida de domingo.

Raikkonen realizou mesmo o melhor tempo do dia ao rodar na sua melhor volta em 1m43,355s, batendo o melhor registo dos TL1 alcançado pelo seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel.

Lewis Hamilton alcançou o segundo melhor registo desta derradeira sessão de treinos livres de sexta-feira, a 0,168s de Raikkonen, e na frente do seu companheiro de equipa Valtteri Bottas, que terminou a 0,448s do mais rápido.

Numa sessão em que a maioria dos pilotos registou um grande número de voltas, Max Verstappen foi o quarto mais rápido a 0,691s, na frente de Sebastian Vettel, que depois de ter liderado a tabela de tempos na primeira sessão, acabou por fechar os TL2 com o quinto tempo mais rápido a 0,774s do seu companheiro de equipa.

Nota ainda para Sergio Perez, que terminou com o sétimo melhor tempo, revelando que a nova equipa, Racing Point Force India, começou bem este GP da Bélgica

Os pilotos de Fórmula 1 regressam sábado à pista de Spa Francorchamps para a derradeira sessão de treinos livres e qualificação para o GP da Bélgica, a primeira prova após as férias de verão.

Classificação dos TL2 do GP da Bélgica

A good day at the office for @ScuderiaFerrari as Kimi takes top spot in FP2 💪#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/xCwn2LugFY

— Formula 1 (@F1) 24 de agosto de 2018