A pausa de verão do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 está a chegar ao fim e os pilotos começam já a preparar o regresso que será feito com o GP da Bélgica que terá lugar a 26 de agosto.

Lewis Hamilton vai entrar na fase derradeira do campeonato na liderança do campeonato e com uma vantagem de 24 pontos para Sebastien Vettel que ocupa a segunda posição, enquanto Räikkönen é terceiro e Valtteri Bottas é quarto

Hamilton e Bottas já revelaram em vídeo que estão ansiosos pelo regresso do campeonato.