Daniel Ricciardo que vai trocar a equipa da Red Bull pela Renault na próxima temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, veio agora deixar claro que este é um momento “triste” por colocar um ponto final na sua longa relação com a Red Bull.

Numa altura em que tudo apontava para a permanência do piloto australiano na equipa, Ricciardo surpreendeu ao anunciar que optou por continuar a sua carreira com a Renault já na próxima temporada.

"A notícia é verdade", disse Ricciardo numa mensagem vídeo colocada nas redes sociais. “Esta é de longe, a decisão mais difícil que tomei na minha carreira de piloto. Mas estou empolgado com o desafio da Renault. Senti que estava na altura de seguir em frente e começar de novo noutro lugar, acho que vai ser bom para mim”, afirmou o piloto da Red Bull no vídeo.

O piloto australiano não esquece os 10 anos que viveu na Red Bull, agora que está de saída para a equipa da Renault, “tenho memórias incríveis desde que cheguei à equipa e sempre serei grato e nunca vou esquecer”.

Esta temporada Daniel Ricciardo venceu os Grande Prémios da China e do Mónaco e ocupa o quinto lugar na classificação, 95 pontos atrás do líder do campeonato que é Lewis Hamilton.

“Estou animado com o futuro na Renault, mas eu quero agradecer à Red Bull Racing, por tudo que eles fizeram por mim”, acrescentou o piloto australiano.