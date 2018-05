Com presença garantida na Fórmula 1 desde a temporada de 2011, quando fez a sua estreia na equipa da Sauber, Sergio Pérez sabe como ninguém que bons resultados no automobilismo não advém apenas do bom desempenho do piloto.

Perez que foi terceiro no GP do Azerbaijão, quarta prova da temporada, aos comandos do seu Force India Mercedes, veio agora deixar claro em declarações à «ORF» que: “ a Fórmula 1 é muito injusta, já que o sucesso depende menos do atleta do que em muitos outros desportos. Não é como o ténis, por exemplo, onde é o atleta faz a diferença. Na Fórmula 1 o melhor piloto do mundo, não pode vencer se não tiver o melhor carro. Mas isso não me deixa frustrado e estou ciente da sorte que tenho, por ter a oportunidade de competir no Mundial de F1 e para além disso estou muito grato pela carreira que tenho tido. Nunca tive um carro competitivo nos oito anos que levo na Fórmula 1, mas sei o que posso fazer”.

No Mundial, Sergio Pérez ocupa o nono lugar da classificação geral com 15 pontos, conquistados com o lugar mais baixo do pódio na corrida de Baku.