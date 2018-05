Depois de terem começado o segundo ano do Velocidade 2020 em Santo André, a classe reservada aos pilotos mais jovens da velocidade nacional vai estar no próximo fim de semana, no traçado do Kartódromo do Bombarral.

No mesmo dia em que também a Oliveira Cup realiza a sua segunda prova da época esperam-se cerca de três dezenas de pilotos nas três classes de iniciação, sendo a Velocidade 2020 organizada pela Federação de Motociclismo de Portugal e com todo o pelotão a utilizar as pequenas e divertidas IMR 90.

Com dois vencedores diferentes nas duas corridas realizadas na prova de abertura espera-se novamente muita animação face ás duas corridas agendadas para o traçado do Bombarral.

HORÁRIO

Domingo 27 de maio

Warm-Up

10h00 ás 10h10 - Oliveira Cup Ohvale

Treinos Cronometrados

10h15 ás 10h30 - Troféu Iniciação Velocidade 2020

10h35 ás 10h50 - Oliveira Cup Mini GP

10h55 ás 11h20 - Oliveira Cup Naked

Corridas

11h35 - Oliveira Cup Ohvale (10 minutos + 2 voltas)

12h05 - Troféu Iniciação Velocidade 2020 (10 minutos + 2 voltas)

12h35 - Oliveira Cup Mini GP (15 minutos + 2 voltas)

13h10 - Oliveira Cup Naked (15 minutos + 2 voltas)

14h45 - Troféu Iniciação Velocidade 2020 (10 minutos + 2 voltas)

14h15 - Oliveira Cup Mini GP (15 minutos + 2 voltas)

14h50 - Oliveira Cup Naked (15 minutos + 2 voltas)