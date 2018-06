Bruno Magalhães alvançou este domingo a vitória no Rali da Acrópole, terceira prova do Campeonato da Europa de Ralis.

O piloto português e o seu navegador, Hugo Magalhães conseguiram fugir às armadilhas do último dia de uma das provas mais exigentes e alcançaram a primeira vitória da época no campeonato.

Os três dias de rali e as traiçoeiras classificativas colocaram os pilotos à prova com Bruno Magalhães a sair ileso, troço após troço, tendo adoptado a melhor estratégia num rali em que o mínimo erro pode ser fatal. Depois de no sábado ter terminado o dia confortavelmente na frente da prova, as quatro classificativas deste domingo, último dia de prova, foram feitas com ansiedade e cautelas redobradas para terminar a prova com 29,1 segundos e vantagem para o segundo classificado.

No final Bruno e Hugo Magalhães não escondiam a sua satisfação por esta vitória na Grécia: "É um sonho tornado realidade. Uma felicidade enorme por termos conseguido este magnifico resultado numa prova como esta que está no imaginário de todos. Superámos o segundo lugar conseguido o ano passado, diminuímos significativamente a diferença para o líder do Campeonato e estamos na luta pelo título. Era impossível correr melhor. Foi uma verdadeira loucura e o dia de hoje foi muito difícil. Tínhamos muita pressão, sabíamos que não podíamos errar ", explicou o vice-campeão europeu.

Regressados às vitórias a dupla do Skoda Fabia R5 da ARC Sport esperam agora poder dar continuidade ao projecto e lutar pelo título que lhes escapou em 2017: "Precisávamos muito deste resultado, mostrámos o nosso valor e as nossas qualidades. Agora, queremos seguir em frente e discutir as vitórias prova a prova", concluiu Bruno Magalhães confiante no futuro no Europeu de Ralis.