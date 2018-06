Depois da vitória no Rali da Acrópole, Bruno Magalhães, está pronto para a quarta prova do Europeu de Ralis, o Rali de Chipre que arranca já na próxima sexta-feira.

Bruno e Hugo Magalhães tem como objetivo para esta ronda do campeonato, reduzir a diferença pontual que os separa dos líderes do campeonato, numa prova onde vão ter de enfrentar os pisos difíceis do Chipre

"Esta é uma prova muito particular. Disputasse maioritariamente em terra mas tem 30% de troços em asfalto, o que obriga a um compromisso em termos de afinações mais exigente e difícil de encontrar. Apesar de termos realizado um teste que correu bem e de termos uma boa base, há ainda muito trabalho para fazer. Temos de ser muito criteriosos nas escolhas e na estratégia que iremos adoptar e procurar não cometer erros", explicou o piloto português.

Recorde-se que em 2017, Bruno Magalhães não chegou a terminar o Rali de Chipre devido a uma saída de estrada que o obrigou a abandonar a prova. "Vamos querer contrariar o resultado do ano passado. Coloca-nos um pouco mais de pressão, mas acaba por funcionar como motivação. Queremos vingar esse resultado e chegar aos lugares do pódio. É com esse foco que vamos começar o rali e acredito que vamos conseguir", concluiu o vice-campeão europeu de ralis.