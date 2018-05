Bruno Magalhães concluiu este sábado o Rally das Canárias, segunda prova do Europeu, na sétima posição, lugar que tinha perdido na penúltima classificativa do rali e que recuperou na última.

O piloto português teve um rali muito difícil devido a problemas com o seu Skoda Fabia R5 na sexta-feira e que acabaram por comprometer um bom lugar na classificação.

No final do rali, Bruno Magalhães sublinhou mesmo que: “foi um rali muito complicado para nós. Fizemos um rali limpo, mas perdi muito tempo durante todo o fim de semana. Não foi um bom fim de semana”.

A vitória no Rally das Canárias ficou nas mãos de Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5) que depois da vitória no Rali dos Açores acabou agora por voltar a impor-se à concorrência dilatando assim a liderança do campeonato.