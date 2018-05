O Mundial de MotoGP chega este fim-de-semana à Europa para a quarta ronda da temporada que terá lugar em Jerez.

O GP de Espanha vai servir para «medir o pulso» à Ducati e saber se a marca italiana vai ser capaz de travar o bom desempenho revelado pela Honda nas primeiras corridas da temporada.

Andrea Dovizioso chega a Jerez na liderança do campeonato, com um ponto de vantagem sobre Marc Márquez, que é segundo e num circuito que não tem sido positivo para o italiano da Ducati nos últimos anos, Dovizioso não tem dúvidas que a missão do fim-de-semana não será fácil.

“ Chegamos a esta ronda em primeiro lugar na classificação, uma situação que é claramente melhor do que aquela que tínhamos no ano passado, e isso é positivo. Conseguimos estar bem nas três primeiras rondas do ano, mas a verdade é que os nossos rivais são todos muito rápidos. Em Novembro do ano passado fizemos um bom teste neste circuito de Jerez e o novo asfalto tinha boa aderência, mas estava mais frio na altura, por isso vamos ter de esperar pelo primeiro treino livre para ter uma ideia melhor das condições da pista”, sublinhou Dovizioso em comunicado.

