Mads Østberg foi confirmado como companheiro de Craig Breen até o final da presente temporada do WRC, surgindo aos comandos do segundo C3 WRC já no próximo Rali da Finlândia que terá lugar de 26 a 29 de julho.

Depois do despedimento de Kris Meeke a Citroën decidiu agora tirar partido do trabalho que Mads Østberg efetuou nos três ralis em que participou esta temporada, oferecendo-lhe a bacquet do segundo C3 WRC nas restantes provas do campeonato. A única exceção será Espanha, prova em que Sébastien Loeb vai estar ao volante do segundo carro da equipa, como inicialmente planeado.

Tendo alcançado um 6º lugar na sua estreia aos comandos do C3 WRC, no Rali da Suécia deste ano, e apesar da falta de tempo de preparação com o novo carro, o norueguês de 30 anos voltou a estar em destaque ao terminar o Rali Portugal na sexta posição, naquele que foi o seu primeiro rali em pisos de terra, subindo depois uma posição no ranking final no Rali da Sardenha.

"Estou muito satisfeito por ter a oportunidade de continuar a defender as cores da Citroën Racing. Foi muito bom regressar à equipa nestes três primeiros ralis. Vou dar tudo o que puder para os compensar da melhor forma possível nos próximos ralis, em especial porque estou a começar a familiarizar-me com o C3 WRC e o Rali da Finlândia está aí à porta. É o meu fim de semana favorito da temporada. Estou certo de que temos todas as qualidades necessárias para alcançar bons resultados nas provas que faltam do campeonato", sublinhou Mads Østberg.

