Gigi Dall’Igna, director geral da Ducati Corse, afirmou esta segunda-feira à Sky Sport Italia que o piloto italiano da Alma Pramac Racing está no bom caminho para ser piloto da equipa oficial.

Danilo Petrucci foi um dos protagonistas do GP de França do último fim de semana ao terminar a corrida na segunda posição, depois de ter passado pela primeira qualificação e acabando por conseguir o terceiro lugar na grelha na derradeira qualificação.

Já na corrida, Petrucci foi o melhor piloto privado com uma Ducati da equipa satélite da Pramac, mas mais do que isso viu Jorge Lorenzo terminar em nono depois de ter liderado a corrida.

A prestação do piloto da Pramac pode vir a permitir que Petrucci venha a ocupar um lugar na formação oficial da Ducati na próxima temporada, agora que é certo que o italiano não vai continuar na sua atual equipa.

Gigi Dall’Igna já sublinhou que Petrucci fez “uma corrida fabulosa. Se continuar assim merece uma Ducati oficial”.

Impressionado com o desempenho de Danilo Petrucci ficou igualmente o diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti. “Danilo fez uma grande corrida. Nos próximos dias vamos falar do seu futuro, com o objetivo de ele tomar uma decisão depois do GP de Itália em Mugello, no entanto o desempenho dele em Le Mans é uma passo importante na direção certa. Petrucci e Miller são uma opção para a Ducati. Mas vamos ver, até porque Lorenzo também é opção”.

VEJA TAMBÉM: