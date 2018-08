O bicampeão do Mundo de MotoGP, Casey Stoner, não vai renovar a sua ligação como piloto de testes da Ducati para além de 2018.

O australiano de 32 anos, não está aos comandos da Desmosedici desde os testes de Sepang, que tiveram lugar antes dos primeiros testes de pré-temporada para pilotos oficiais.

A recuperar de uma operação que sofreu em fevereiro ao ombro direito, Stoner esteve presente no GP da Itália em junho e no evento anual ‘Ducati Week’ em Misano durante a pausa de férias de verão.

Contudo o «Motosport.com» avança agora que Casey Stoner não vai continuar como piloto de testes da marca de Borgo Panigale, terminando assim a ligação que tem mantido com a marca italiana nas últimas três épocas .

Recorde-se que depois de ter anunciado o final da sua carreira em 2012, Stoner passou três temporadas como piloto de testes da Honda antes de desempenhar a mesma função na Ducati no início de 2016. Casey Stoner assinou na altura um contrato de dois anos com opção para um terceiro, que vai terminar no final da atual temporada.