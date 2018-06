Jorge Martin venceu este domingo a corrida de Moto3 do GP de Itália numa prova onde o vencedor foi apenas conhecido em cima da linha de Meta.

Com uma excelente largada Jorge Martin assumiu o comando da corrida trazendo na sua roda Marco Bezzecchi e o su companheiro de equipa Fabio Di Giannanontonio.

Os três rapidamente ganharam uma vantagem confortável sobre os mais diretos perseguidores, mas a luta pela vitória foi uma constante com os três da frente a trocarem constantemente de posição.

Na derradeira volt, Martin conseguiu ser mais rápido e numa luta de palmo com Marco Bezzechi, acabou por conquistar a vitória em cima da linha de meta com Bezzechi a ser segundo a 0,19s, enquanto Giannanontonio foi terceiro a 0,043s.

Here are the final results of another epic #Moto3 race here in Mugello@88jorgemartin takes the win!#ItalianGP ⏱ pic.twitter.com/xSq1LAYMaO

— MotoGP™🇮🇹🏁 (@MotoGP) 3 de junho de 2018