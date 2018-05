O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa assinou esta terça-feira um contrato com equipa de Fórmula E, Venturi, que vai receber o brasileiro a partir da época 2018/2019.

Massa sempre se mostrou bastante interessado em juntar-se à Fórmula E e desta vez o desejo acabou mesmo por se concretizar.

“Estou muito feliz por me juntar à Venturi e ao campeonato de Fórmula E, que é uma competição magnífica. Há alguns anos, manifestei o meu interesse por esta disciplina inovadora e voltada para o futuro que se tem crescido muito. Gosto do formato da competição, dos circuitos citadinos e do contato com os fãs. A equipa está numa fase de crescimento e desenvolvimento. Farei tudo o que puder para ajudar e espero estar entre os líderes”, afirmou Massa após a assinatura do contrato.

A Venturi ocupa atualmente o sétimo lugar dos construtores na Fórmula E e tem como pilotos Edoardo Mortara, que ocupa a 11.ª posição do campeonato com 29 pontos e Maro Engel que é 12.º com 23 pontos.