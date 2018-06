Francisco Guedes terminou os 1000 kms de Paul Ricard, prova pontuável para o Blancpain GT Series no segundo lugar na categoria AM.

O piloto português cumpriu assim o seu objectivo de ajudar a equipa a regressar aos lugares do pódio, resultado que lhes permitir continuar na discussão do título na categoria.

Depois de uma qualificação menos feliz, Francisco Guedes e os seus companheiros de equipa Adrain Amstutz e Leo Machitski na Barwell Motorsport sabiam que tinham de dar o tudo por tudo nas seis horas de prova: "Foi o que fizemos. Foi uma corrida muito dura que exigiu bastante de nós mas que deu os seus frutos. Chegar ao primeiro lugar era impossível porque o andamento do nosso adversário era diferente do nosso. Não cometemos erros e isso foi fulcral. Estou muito satisfeito por ter feito um bom trabalho por ver a satisfação da equipa de ter regressado aos bons resultados e de estar novamente na luta pelo título. Cumpri com a minha missão", referiu o piloto português que vai regressar ao Blancpain a 30 de Setembro para a corrida de Barcelona.