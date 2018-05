Valentino Rossi é dono de muitos recordes no Mundial de MotoGP e no próximo GP em Mugello, o italiano da Yamaha pode vir a alcançar um novo máximo tornando-se no primeiro piloto a superar a barreira dos 5000 pontos na categoria rainha do motociclismo.

Depois do terceiro lugar em LeMans, Rossi soma à chegada a Mugello 4989 pontos conquistados no MotoGP e para quebrar a barreira dos 5000 pontos neste fim de semana tem apenas de terminar no top cinco.

