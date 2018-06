A Renault fez saber agora que vai contar com um MGU-K (recuperador de energia nas travagens) atualizado para o GP da Áustria, que terá lugar no próximo fim de semana.

Depois de vários atrasos, a Renault vai integrar finalmente o seu novo MGU-K que vai estar disponível para as três equipas da marca francesa na F1.

Cyril Abiteboul, diretor da Renault Sport, sublinhou entretanto que nem todas das equipas vão utilizar as novas especificações, mas apenas por opção própria. "O novo MGU-K vai estar disponível para todos os carros que quiserem. Acontece que nem todas as equipas que tem motores Renault optaram por ter a nova especificação”, sublinhou o responsável pela Renault Sport em declarações ao «Motorsport.com»

“Trata-se de uma atualização que estamos à espera já há algum tempo, mas algumas equipas optaram por não utilizar, o que significa vão continuar a usar o MGU-K com uma especificação anterior, com maior risco de fiabilidade”, acrescentou Cyril Abiteboul

Esta mudança agora anunciada surge depois de Carlos Sainz Jr. ter sofrido uma falha no seu MGU-K nas últimas voltas do GP da França, tendo terminado na oitava posição na frente do seu companheiro de equipa Nico Hulkenberg.