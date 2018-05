Com o aproximar do final da edição número 52 do Vodafone Rali de Portugal a romaria à classificativa de Fafe começou desde as primeiras horas do dia de sexta-feira para que os muitos milhares de espectadores esperados se instalem da melhor forma para aquela que é uma grande festa do rally.

Se os mexicanos têm na Street Stage de León com os seus 1.110 metros e os argentinos fazem a festa nos loucos 16.500 metros da El Condor, em Portugal o “salão de festas” do Rali de Portugal estende-se ao longo dos 11.180 metros da classificava de Fafe, com as mundialmente conhecidas passagens pelo Confurco ou pelo salto que encerra a especial e que, em 2017, foi cenário do melhor momento de ação do desporto motorizado a nível mundial.

Ao final deste sábado são já muitos os milhares de espectadores que edificaram a maior aldeia do desporto motorizado, com o número total de “habitantes” a rondar a centena de milhar numa verdadeira peregrinação.

Alguns chegam mesmo a construir “edifícios” com mais que um piso para que a observação seja total e com todo o conforto. Os grelhadores, as arcas para manter as bebidas frescas e a música são companhia ao longo de toda a noite, lado a lado com as bandeiras e as mensagens dirigidas aos pilotos, com a bandeira escocesa em homenagem a Colin McRae a ser sempre o destaque na curta secção de alcatrão que é a imagem de marca do Confurco.

Domingo essa mesma especial será percorrida por duas vezes pelos pilotos do Rali de Portugal, a segunda em formato “power stage” e onde estarão em discussão pontos extra para os cinco primeiros classificados.

A festa do Rally está assim de volta à sua catedral maior e as “Linhas Áreas de Fafe” prometem mais uma vez levar-nos numa viagem única em todo o mundo pois a mesma será visionada por muitos milhões de seguidores desejosos de saborear um pouco do melhor rali do mundo, mesmo se à distância.