O Campeonato do Mundo de MotoGP pode vir a contar na próxima temporada com 20 corridas, já que a Dorna, entidade organizadora do mundial, parece empenhada na entrada do México já em 2019.

Com a Finlândia atrasada nas obras de construção de um novo circuito, o que deve obrigar a adiar a entrada no calendário de MotoGP, o México parece estar bem colocado para receber o campeonato no próximo ano.

Carmelo Ezpeleta, diretor-executivo da Dorna, confirmou em declarações ao jornal espanhol «AS», que a entrada do México pode vir a ser a única novidade no calendário para a próxima temporada.

“Vamos ter 19 ou 20 corridas no próximo ano. Tudo está dependente de o México vir a ocupar um lugar no calendário em 2019, o que será a única novidade. O governo mexicano está a realizar uma grande aposta no MotoGP, o que nos enche de alegria porque o México tem uma corrida de Fórmula 1 que é excecional, e é gratificante saber que o MotoGP é importante, num país que não tem pilotos a competir, e mesmo que isso implique a realização de grandes obras no autódromo para o adaptar às nossas necessidades”, afirmou Ezpeleta.

